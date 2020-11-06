У Гетеборзі призначили почесного консула України

Почесним консулом України в місті Гетеборг, Королівство Швеція, став президент та генеральний директор Sigma Technology Group Карл Тове Вікінгссон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Швеції.

«Після багатьох років плідної співпраці з Україною Карл Вікінгссон, президент та генеральний директор Sigma Technology Group, стає першим почесним консулом України в Західній та Південній Швеції», - зазначили в пресслужбі.

Вікінгссон виконуватиме консульські функції у ленах (одиниця адміністративно-територіального поділу Швеції (округ чи область) – ред.) Вестра Геталанд, Сконе, Холланд, Йончепінг, Кроноберг та Блекінге.

«Створення почесного консульства України в Гетеборзі на чолі з Карлом Вікінгсоном відкриває нові можливості для динамічної співпраці між нашими країнами та демонструє подальшу відданість Sigma Group підтримці ділових зв’язків з Україною. Офіс Sigma Technology у Гетеборзі стане простором для співпраці у консульських справах та для обговорення шляхів ще більшого зближення Швеції та України», - йдеться в повідомленні.

Тимчасовий повірений у справах України в Королівстві Швеція Олена Полуніна привітала Вікінгссона з призначенням, зауваживши, що «його цінні знання та практичний досвід у співпраці з Україною, а також щира любов до країни є основою для подальшої успішної роботи».

У свою чергу, Вікінгссон розповів, що продовжить робити внесок у розвиток співробітництва між двома країнами. «Під час співпраці з українською командою нам вдалося побудувати екосистему, яка сприяє тісним взаємовідносинам між компаніями Sigma Group, технічними університетами та клієнтами. Українці прагнуть розвиватися та впроваджувати інновації, вони орієнтовані на результат та є відданими партнерами, що важливо для успіху в бізнесі. Я твердо налаштований продовжувати наші зусилля у сприянні стартапам та підприємництву в Україні і створювати основу для плідного партнерства з обох сторін», - сказав Карл Вікінгссон.

Зауважується, що Швеція та Україна є давніми партнерами. Швеція була однією з перших країн Північної Європи, яка визнала Незалежність України. Впродовж останніх років королівство знаходиться в топ-20 країн, що інвестують в українську економіку. Окрім значного політичного, фінансового та соціального співробітництва, Україна та Швеція розвинули науково-технічне партнерство.

Як зазначається, високий рівень технічної грамотності, добре розвинена ІТ-галузь та близькість до Європи є одними з факторів успіху та сприятливої співпраці між країнами.

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Для отримання додаткової інформації можна звертатися до офісу Карла Вікінгсона:

carl_vikingsson@outlook.com

carl.vikingsson@sigmatechnology.se

+46 706 011 957

Більше інформації - за посиланням.

Фото: Kristofer Hedlund