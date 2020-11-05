Посол Перебийніс вшанував пам’ять Василя Макуха на мосту його імені у Празі

Посол України в Чехії Євген Перебийніс віддав шану пам’яті Василя Макуха, який вчинив акт самоспалення на знак протесту проти радянської колонізації України та військового вторгнення в Чехословаччину.

Як передає Укрінформ, про це повідомило диппредставництво України у Чеській Республіці у Твіттері.

«Посол Євген Перебийніс віддав шану Василю Макуху, який 5 листопада 1968 року, протестуючи проти радянської колонізації України та військового вторгнення в Чехословаччину, здійснив у Києві акт самоспалення. У 2018 ім’ям В.Макуха було названо пішохідний міст у Празі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 26 січня 2017 року на Хрещатику, 27-А син Василя Макуха - Володимир та посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула відкрили меморіальну дошку політв'язню.

Василь Макух – український патріот та правозахисник. Він народився на Львівщині, з 1944 був в Українській Повстанській Армії, служив у військовій розвідці. В лютому 1946 року, під час одного з боїв, був поранений і схоплений НКВД, засуджений до 10 років концтаборів і 5 років заслання. Після звільнення вимушений був поселитися у Дніпрі. Брав участь в українському правозахисному русі 1960-х років.

Вчинок Василя Макуха став першим актом самопожертви на знак протесту проти національного гноблення у повоєнній Європі. Згодом такий же шлях обрали: чех Ян Палах (січень 1969 року), латиш Ілля Ріпс (квітень 1969 року), литовець Ромас Каланта (травень 1972 року), кримський татарин Муса Мамут (червень 1978 року), українець Олекса Гірник (січень 1978 року).

Фото: Посольство України в Чехії у Твіттері