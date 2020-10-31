В Аланії презентували книгу "Кайдашева сім'я" турецькою мовою

В офісі Асоціації солідарності "Українська Аланія" відбулася презентація повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" турецькою мовою.

Про це повідомляється на сторінці групи АланійкаUa у Фейсбуці, передає Укрінформ.

На зустрічі була присутня доктор філологічних наук, доцент, завідувача кафедри тюркології КНУ імені Тараса Шевченка Ірина Покровська, яка і переклала книгу.

"В теплій дружній атмосфері пані Ірина розповіла про історію створення турецькомовного примірника «Кайдашевої сім’ї» - від виникнення ідеї до реалізації. Ця титанічна праця була абсолютно волонтерською роботою пані Ірини, за що ми надзвичайно вдячні їй", - йдеться у дописі.

Зазначається, що у перекладі на турецьку мову вдалося передати колорит та гумор. Навіть вдалося зберегти розділ, присвячений походу Мелашки на прощу до Києва, перекладений у повному об’ємі, адже у радянському виданні він був урізаний «цензурою».

Ірина Покровська бере активну участь у розвитку співпраці турецьких та українських університетів. Крім того гостя поділилася майбутніми планами, серез яких створення повноцінного україно-турецького словника.

Наприкінці вечора усі гості отримали книгу «Кайдашева сім' я» в подарунок від пані Ірини з її автографом.

"Кайдашева сім’я" Івана Нечуя-Левицького написана у 1878 році. Повість розповідає про життя та взаємини двох селянських родин, зображає багато деталей традиційного українського побуту та звичаїв. Вважається класичним твором української літератури.

Фото: АланійкаUa/Facebook