Український кінофестиваль у Берліні пройде в онлайн-форматі

Український кінофестиваль у Берліні (Ukrainian Film Festival Berlin, UFFB) пройде цьогоріч з 5 по 8 листопада у віртуальному форматі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку UFFB у Фейсбуці.

Як зазначають організатори, всі покази стрічок у кінотеатрах були скасовані.

«Ви зможете переглянути всі фільми фестивалю в режимі онлайн на території Німеччини. Ми з усіх сил намагаємося організовувати онлайн-запитання та відповіді, щоб ви могли зв’язатися з авторами фільму», - йдеться у повідомленні.

У Німеччині фільми будуть доступні онлайн за посиланням.

Серед стрічок, які можна буде переглянути - «Земля блакитна, ніби апельсин» (Україна, Литва, 2020 р.), «Ціна правди» (Mr Jones, Польща, Велика Британія, Україна, 2019 р.), «Мої думки тихі», (Україна, 2019 р.), «Зарваниця» (New Jerusalem, Україна, 2019 р.), «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» (Heat Singers, Україна, 2019 р.), «Атлантида» (Україна, 2019 р.), короткометражні стрічки UA SHORTS.

З детальною програмою можна ознайомитися тут.

Відновлення показів фільмів на великих екранах відбудеться лише тоді, коли кінотеатри знову будуть відчинені, наголосили організатори.

Ті, хто вже придбав квитки в кінотеатр, зможуть отримати компенсацію або два квитки на онлайн-показ на вибір глядача.

Як повідомляв Укрінформ, з 2 листопада Німеччина переходить у режим часткового локдауну через збільшення кількості випадків коронавірусу у країні.

За даними Інституту Роберта Коха, за минулу добу в Німеччині підтвердили 18 681 новий випадок інфікування COVID-19. З початку пандемії у ФРН зафіксовано 499 694 випадки інфікування.

Актуально хворими вважаються наразі 131, 5 тис. людей.