У Болгарії з нагоди 150-річчя з дня народження Лесі України посадили кущ калини

У Болгарії з нагоди 150-ї річниці з дня народження Лесі Українки посол України Віталій Москаленко та мер міста Владая Цветанка Здравкова посадили кущ калини у передмісті Софії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку українського посольства у Фейсбуці.

Як наголошується, кущ калини є символом України та українського народу біля пам’ятного знаку поетесі.

У заході взяли участь представники громадськості Владаї, активісти української громади та співробітники посольства.

Варто зазначити, у 1894 році Леся Українка три місяці відпочивала у Владаї під час річного перебування в Болгарії у свого дядька Михайла Драгоманова, який викладав новітню історію у Вищій школі (зараз - Софійський університет імені Св. Климента Охридського).

«Об однім я жалую, що не приїхала сюди раніше, але вже що – не вернеш! У всякім разі, я завжди буду уважати за дуже щасливий час мою подоріж сюди, я знаю, що вона не минула для мене безслідно» - писала Леся Українка.

Нагадаємо, Леся Українка (Лариса Косач) народилася 25 лютого 1871 року в Новограді-Волинському (тодішній Звягель). У місті розташовано літературно-меморіальний музей Лесі Українки та музей родини Косачів.

8 лютого Верховна Рада України проголосувала за Постанову про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 року) на державному рівні.

Фото: Посольство України в Болгарії/Facebook