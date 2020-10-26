Пройшов круглий стіл "Квест для зрілої нації" за участі української та американської сторін

Днями Центр американсько-українських відносин, Український конґресовий комітет Америки (УККА) та Американська рада з питань зовнішньої політики зорганізували 21-й щорічний круглий стіл "Квест для зрілої нації".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку президента УККА Андрія Футея у Фейсбуці.

Ця онлайн-конференція була присвячена оцінці військової готовності України, особливо в умовах триваючої окупації Криму та агресії на Донбасі з боку північного сусіда країни.

У якості експертів і модераторів виступали два колишні верховні командуючі НАТО, численні офіцери, а також військові експерти, сфера діяльності яких охоплює всі аспекти повітряної, морської та наземної війни. Серед інших, у заході взяли участь: посол України в США Володимир Єльченко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов, Андрій Загороднюк (міністр оборони України 2019-2020), адмірал (у відставці) Ігор Кабаненко, генерал армії України (у відставці) Віктор Муженко, генерал (у відставці) Уеслі Кларк (Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил в Європі (SACEUR), 1997-2001) та Генерал-лейтенант (у відставці) Бен Ходжес (командувач/Збройні сили США в Європі 2014-2017).

У своєму заключному слові президент Українського конґресового комітету Америки та третій віцепрезидент Світового конґресу українцв Андрій Футей підкреслив якість презентацій та учасників дискусій.

Організатори мають намір оранізовувати такі важливі події і надалі.