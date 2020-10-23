День виникнення незалежної Чехословаччини: українцям Чехії пропонують записати відеопривітання

Відомий у Чехії український волонтер, художник і психотерапевт Ростислав Прокоп'юк запропонував українській громаді привітати країну з їхнім державним святом - Днем виникнення незалежної Чехословацької Республіки, записавши відеозвернення.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку Прокоп’юка у Фейсбуці.

Він закликав співвітчизників, які постійно проживають у Чехії, зняти коротке відео чеською мовою, в якому попросив привітати чеських громадян з державним святом - Днем чеської незалежності.

«Ваші привітання приєднаю до відео з церемонії на першому дворі Празького граду, яким спільно привітаємо країну, яка стала нашою другою домівкою», - зауважив Прокоп’юк.

Як відомо, 28 жовтня Чехія святкуватиме День виникнення незалежної Чехословацької Республіки.

Ростислав Прокоп'юк постійно займається популяризацією батьківщини серед чехів, підтримує бійців АТО, організовує виступи українських гуртів у чеській столиці.

Прокоп'юк співпрацює з мерією Праги і міністерством культури Чехії. Зокрема, 2014 року у співпраці з празьким мером Томашем Гудечеком пан Прокоп'юк організував концерт «Подамо руку Україні».

Коли в січні 2017 року останки українського діяча Олександра Олеся було ексгумовано на празькому цвинтарі, Прокоп'юк був одним з тих, хто займався перевезенням їх до України, а також висвятленням проблеми у ЗМІ.

У Празі діє «Форум культурного партнерства» — ініціатива сім'ї Прокоп'юків, вона покликана популяризувати українську культуру в Чехії. В рамках Форуму проходять виступи українських митців, музичних гуртів, письменників та громадських діячів.

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