Українка розповіла, як відкрила справу з виробництва зефіру у Вроцлаві

Харків’янка Тетяна Чумак, яка переїхала до польського Вроцлава три роки тому, розповіла, як відкрила магазин з продажу зефіру, який набирає популярності серед поляків.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Gazeta.ua.

"Мої батьки мали магазинна Харківькому ринку. Спершу хотіла відкрити тут бутік і торгувати шкіряними виробами. Навіть привезли партію товару, зняли куточок у магазині одягу. Але за місяць не було жодної продажі. Шкіряний одяг виявився для поляків занадто дорогим і непрактичним. Вони швидше куплять дві звичних куртки ніж шкіряну. Тому весь одяг відправила назад батьку в Україну", - розповідає Чумак.

Тетяна довго шукала, якою справою зайнятися, серед варіантів також були відкриття салону краси і дитячий клуб.

"Ідею підказала моя подруга, яка живе в Польщі давніше. Ми зустрілися на каву і вона пожалілася, що не може знайти тут зефіру. Є пастила, мармелад, а зефіру нема. Я замислилась, бо колись займалась десертами і робила зефір для домашніх. В той же день накупила різних ягід і взялася до справи. Першу партію виставила в Інстаграм, мовляв, куштуйте. Моє перше замовлення було масовим", - поділилася жінка.

За її словами, керівник одного з польських офісів шукав оригінальні подарунки для своїх працівників на день народження фірми і замовив 86 коробок зефіру. Тетяна тиждень виконувала замовлення. Солодощі всім сподобались і зефір поступово почали замовляти через аккаунт в соцмережі.

"Зараз постійно експерементую і створюю нові смаки. Також за власною технологією розробила квіти з зефіру. Виглядають дуже оригінально. Зараз винаймаю приміщення у кондитерській. Найближчим часом планую відкрити власну зефірну", - розповіла українка.

Фото: zefirhandmade