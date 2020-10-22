Українці Люксембургу зібрали гуманітарну допомогу для поранених військових в Україні

Українська громада Люксембургу зібрала гуманітарну допомогу для військових шпиталів, поранених та їхніх родин в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Об’єднання українок Люксембургу у Фейсбуці.

«Дякуємо усім добровольцям, які сьогодні допомогли у вантаженні семи тонн гуманітарної допомоги. Невдовзі все поїде в Україну – до військових шпиталів, до наших поранених героїв та їхніх родин», - йдеться у дописі.

Цього разу громада відправила велику кількість інвалідних візків та інших засобів для пересування, призначених для людей з фізичними порушеннями.

Об’єднання українок Люксембургу регулярно відправляє гумдопомогу українським військовим.

Раніше вони відправили кілька комп’ютерів, моніторів, цукрометри та паперові рулони на оглядові кушетки.

Фото: Facebook/Ukraïnka - Asbl Об'єднання українок Люксембургу