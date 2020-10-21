У Туреччині пройшов допрем’єрний показ фільму «Фортеця Хаджибей»

У Стамбулі відбувся допрем’єрний показ фільму «Фортеця Хаджибей», а з 23 жовтня картину демонструватимуть в 600 кінотеатрах по всій Туреччині.

Про це повідомляє Генконсульство України в Стамбулі на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Українські кінематографісти зацікавлені у продовженні співпраці з турецькими колегами для створення спільних проєктів», - наголосив генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман, спілкуючись із турецькими продюсерами кінокартини Ердалом Кучуком і Ондером Асру.

«Чудовий приклад українсько-турецької співпраці у кінематографічній сфері - новий пригодницький фільм «Фортеця Хаджибей», допрем’єрний показ якого відбувся сьогодні увечері в Стамбулі», - наголошують в генконсульстві.

Стрічка "Фортеця Хаджибей" виробництва Одеської кіностудії 23 жовтня виходить в прокат у Туреччині.

Як повідомляв Укрінформ, у національний прокат стрічка вийшла 15 жовтня 2020 року.

Події фільму відбуваються в період російсько-турецької війни за території Північного Причорномор'я. Козак Андрій має передати важливу інформацію у Стамбул. Для цього йому треба визволити з темниці батька своєї коханої – турецької красуні Фатіми. Молоді люди наважуються на ризиковану операцію.

Виробництво фільму здійснила Одеська кіностудія за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Фільм знято у копродукції: Georgian International Film (Грузія), AISI film (Туреччина), Національна кіностудія ім. О.Довженка (Україна), Тернопільська кінокомісія (Україна), кінокомпанія "ІнсайтМедіа" (Україна).

Режисер-постановник - Костянтин Коновалов. Сценарій - Євген Тимошенко, Костянтин Коновалов, за участі Мірзи Давітая. Креативний продюсер - Заза Урушадзе (Грузія). Оператор-постановник - Володимир Гуєвський. Художник-постановник - Володимир Філіппов. Композитор - Мустафа Язиджіолу. Генеральний продюсер - Андрій Осіпов (Україна). Продюсери - Юрій Калиновський (Україна), Мірза Давітая (Грузія), Ердал Кучук (Туреччина), Ондер Асру (Туреччина). Виконавчий продюсер - Олександр Омельянов (Україна).

У ролях: Олександр Соколов, Дерен Талу, Іраклій Маруашвілі, Катерина Шевченко, Юрдаер Окур, Олег Симоненко, Олександр Половець, Георгій Делієв, Дмитро Рибалевський, Денис Фалюта, Сюхан Самьєлі, Вячеслав Український, Володимир Міняйло, Ігор Волосовський, Анатолій Дриженко, Ірина Новосьолова.

Зйомки фільму відбувались на натурному майданчику та в павільйонах Одеської кіностудії, у Білгород-Дністровській фортеці, на березі Чорного моря та на річці Дунай.

Фото: Генеральне консульство України в Стамбулі/Facebook