Наступного вікенду в Гельсінкі пройдуть Українські кінодні

Українські кінодні у Гельсінкі відбудуться 23-25 жовтня у найбільшому залі мережевого кінотеатру Cinamon Tripla. У програмі три помітні українські фільми останнього часу: «Мої думки тихі», «Атлантида», «Наші котики».

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу організаторка заходу Наталія Терамае.

«Нам пощастило, що попри COVID-19, у Фінляндії дозволено проводити публічні заходи, звісно з певними обмеженнями. Я переконана, що такі події, як кінофестивалі, кінодні, мають проходити оффлайн, адже тут дуже важливі магія великого екрану, живе спілкування. Онлайн не дає такого ефекту», - розказує Терамае.

Вона також нагадала, що минулого 2019 року на сеансах Українських днів були повні зали. «Значною мірою так сталося через присутність топової фінської письменниці Софі Оксанен як патронеси заходу, а також гостей з України та США. Але ми хотіли б втримати набуті результати й тепер, в часи коронавірусних обмежень», - зазначила організаторка заходу.

Відкриття Українських кіноднів та урочисте прийняття почнеться у п’ятницю, 23 жовтня о 18.00. Буде показана драма-комедія режисера Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" (2019). Картина - лауреат міжнародних фестивалів кіно у Карлових Варах та Одесі, переможець у престижних номінаціях Національної кінопремії "Золота Дзиґа 2020". Початок сеансу - 20.00.

24 жовтня глядачі зможуть переглянути драму Валентина Васяновича 2019 року «Атлантида» (Нагороди МКФ у Венеції, Тромсе, Токіо, Севільї, Одесі). Початок сеансу – 17:00.

У неділю, 25 жовтня, на завершення Українських кіноднів буде показана комедія Володимира Тихого «Наші котики» (2020). Сеанс почнеться о 14:00. Після перегляду картини планується відеоконференція з режисером Володимиром Тихим та продюсеркою стрічки Уляною Супрун.

Відповідно до рекомендацій фінського уряду, на заходах Українських кіноднів у Гельсінкі глядачам буде запропоновано носити маски.

Організатори - Товариство українців у Фінляндії та Незалежні культурні ініціативи. Партнери - Державне агентство України з питань кіно, Посольство України у Фінляндській Республіці, Arts Promotion Center Finland.

Фото: Товариство українців у Фінляндії