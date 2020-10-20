Голові СФУЖО вручили нагороду Президента України

Посол України в Канаді Андрій Шевченко вручив нагороду Президента України - Хрест Івана Мазепи - другому віцепрезиденту СКУ, голові Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) Анні Кісіль.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на СКУ у Фейсбуці.

Нагороду було вручено в ході Річних Загальних Зборів Світового Конґресу Українців в присутності понад 170 учасників.

"Вітаємо Анну Кісіль з цією достойною нагородою за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва та плідну громадську діяльність", - йдеться у дописі СКУ.

Анна Кісіль є відомою українською громадською діячкою та підприємцем. Вона народилася в Україні, де закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-педагог будівельних дисциплін. Від 1990 р. проживає в Торонто, Канада.

Анна Кісіль є другим заступником президента СКУ, головою Світової федерації українських жіночих організацій та членом управи Конґресу Українців Канади, відділ Торонто. Протягом 2008-2018 рр. років очолювала Світову раду культури при СКУ та протягом 2005-2016 рр. - Міжнародну організацію українських громад “Четверта хвиля”.

Анна Кісіль є також відомим меценатом. Вона фінансово підтримала численні українські проєкти в Україні та в діаспорі, включно й спорудження храмів, відбудову історичних споруд, виставки мистецьких творів та видання книг і підручників для українських шкіл діаспори. Анна Кісіль є автором двох поетичних збірок.



Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців/Facebook