В Румунії відбувся захід до 110-річчя від дня народження українського письменника Гаврила Клемпуша

Комісія з питань культури Союзу українців Румунії (СУР) провела 3 жовтня культурний захід, приурочений до 110-річчя від дня народження українського письменника Румунії Гаврила Клемпуша.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці.

У заході взяли участь члени Бухарестської філії СУР, журналісти, студенти, бухарестські письменники, актори тощо.

Письменники та журналісти Михайло Михайлюк та Михайло Гафія Трайста представили доповіді про життєвий і творчий шлях Клемпуша. Присутній на заході внук письменника і поета Богдан Клемпуш розповів про життя свого дідуся та про Меморіальний будинок Гаврила Клемпуша, який розташований у селі Вишівська Долина Марамороського повіту. Він також прочитав кілька віршів свого дідуся українською, а також румунською в перекладі поета Йона Петровая.

Як зазначається, Гаврило Клемпуш народився 22 березня 1910 року в селі Вишівська Долина Марамороського повіту. Він був самоуком, навчився читати і писати з молитовників та «Кобзаря» Тараса Шевченка.

Деякий час учився в Чернівецькому педагогічному інституті, але покинув його 1940 року, зважаючи на важкі умови того періоду. У Чернівцях він познайомився з Ольгою Кобилянською та з іншими культурними діячами, в тому числі з чернівецьким лікарем і скульптором Опанасом Шевчукевичем, з яким тримав зв’язок аж до останніх років свого життя. У 1940 році в Чернівцях відбувся літературний дебют письменника.

Клемпуш був відомий як «поет-лісоруб», він писав коломийкові вірші про трудівників лісу, друкуючи їх у газеті «Новий вік», нині «Вільне слово». У 1963 році виходить перша та остання за його життя збірка поезій українською мовою «Моїй рідній батьківщині співанки співаю» (редактор - мовознавець і університетський викладач Микола Павлюк).

Письменник помер 5 січня 1990 року.

У 2009 році з нагоди 100-річчя від народження письменника стараннями його внука Богдана та за фінансового сприяння Союзу українців Румунії вийшла друком збірка Клемпуша «Верховенська сопілка». До неї увійшли вірші, кілька оповідань, невелика частина із записаних автором коломийок і прислів’їв, вибраних з його рукописної спадщини, редактором якої є письменник Михайло Михайлюк.

У 2010 році побачила світ третя книга Клемпуша «Із-за гори Яворова», яка включає марамороські народні пісні, балади, коломийки, історичні та вояцькі пісні. Редактором видання також став Михайло Михайлюк.

Фото: Pexels, стоірнка Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Фейсбуці