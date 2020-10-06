Українська капела бандуристів Північної Америки розповіла про творчі плани на 2021 рік

Українська капела бандуристів Північної Америки імені Тараса Шевченка (УКБімТШ) обрала нову управу та планує проведення в сезоні 2020-2021 рр. низки концертів і заходів.

Про це повідомляється на сторінці капели в Фейсбуці.

Як зазначається, через пандемію COVID-19 протягом сезону 2020–2021 рр. «живі» концерти та інші публічні заходи не проводитимуться. Однак УКБімТШ активно працюватиме в режимі онлайн і протягом року постійно анонсуватиме свої віртуальні події.

Наступного сезону ансамбль співпрацюватиме із Союзом українок Америки (СУА) над низкою концертів, які відбудуться восени 2021 року з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Відтак, ювілейні концертні серії будуть представлені ​​в Іллінойсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Огайо та Пенсильванії. Крім того, 25 вересня 2021 року капела планує концерт в Католицькому університеті Америки у Вашингтоні (округ Колумбія).

Як заначається, у вересні Українська капела бандуристів Північної Америки імені Тараса Шевченка провела віртуальні збори свого членства, на яких розглянула діяльність за останні півтора року (18 місяців) та обрала нову управу, яка розпочала дільність з 1 жовтня.

Чинний на той час голова капелі Анатолій Мурга розповів про те, як у 2019 році ансамбль презентував по всій Північній Америці концертну серію Centennial Concert Series, приурочену до столітнього ювілею від дня заснування колективу.

Мурга представив нові ініціативи, включно з Legacy Recording Series щодо майбутнього перевидання всіх записів, виданих після приїзду Капелі до Америки у 1949 році.

Він окреслив програмні плани та цілі колективу на наступні два концертні сезони, анонсував новий вебсайт, який запрацює вже цієї осені, та приділив особливу увагу діяльності капелі в умовах пандемії COVID-19, яка змушена працювати в режимі онлайн.

Повідомляється, що новим головою капели було обрано Володимира Бабицького з Канади. Він є членом колективу вже 17 років, раніше був членом Управи. Є давнім учасником освітніх програм бандуристів, зокрема таборів бандуристів у Лондоні (Онтаріо, Канада) та на «Кобзарській Січі» в Емлентоні (штат Пенсильванія, США).

«Я зворушений і вдячний за можливість взяти на себе таку відповідальність. Запевняю, що колектив і надалі керуватиметься стратегічним фундаментом, який Анатолій Мурга створив за ініціативою Фонд UBC@100. Разом з тим, сприяючи новим програмам у рамках основних ініціатив UBC@100, ми розробимо нову кампанію для продовження набору першокласних вокалістів та бандуристів», - продовжив він.

Зазначається, що і як член правління УКБімТШ, і як інструменталіст Бабицький з власного досвіду знає, що є визначальним для капелі сьогодні та що робить УКБімТШ унікальним музичним ансамблем.

Бабицький давно є активним членом української громади. Він був членом-засновником та членом управи Канадської капелі бандуристів, а також членом правління Українських молодіжних ансамблів у Місісазі (провінція Онтаріо, Канада).

Поза межами української громади обіймав посаду заступника голови Адміністративної ради студентів Ніагарського коледжу. Здобувши ступінь бакалавра мистецтв з історії та маґістра в галузі освіти, він має досвід викладання в приватному та державному секторах освіти. Наразі працює в Шкільній раді Ніагарського католицького округу. Мешкає в Бурлінґтоні (Онтаріо, Канада) зі своєю дружиною Наталією та новонародженою донькою Вікторією. «Пан Бабицький радо використовує свій досвід праці у громадських організаціях та молодіжних установах для того, щоб налагодити ще міцніші зв’язки з громадою та залучити до Української капелі бандуристів ще більше молоді», - йдеться у повідомленні.

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Нова Управа Української капелі бандуристів Північної Америки імені Т. Шевченка представлена в такому складі:

- голова — Володимир Бабицький (Торонто),

- 1-й заступник — Богдан Прийма (Детройт),

- 2-й заступник — Данило Смолило (Чикаґо),

- секретар — Теодор Боднар (Нью-Йорк),

- скарбник — Анатолій Мурга (Філадельфія),

- староста — Йосиф Колодка (Клівленд),

- архівіст — Микола Мурський (Вашингтон, округ Колумбія),

-представник філій Східного узбережжя — Стефан Заєць (Гартфорд),

- представник філії Східної Канади — Володимир Брехун (Торонто),

- представник Детройтської філії — Петро Врoблевський (Детройт),

- представник філії у Клівленді — Назар Калівошко (Клівленд),

- представник філії в Західній Америці — Михайло Костовський (Сан-Франциско),

- західноканадський представник філії — Андрій Гладишевський (Едмонтон),

- представник філії у Сирак'юс — Василь Троянович (Сирак'юс, США),

- член у широкому складі — Володимир Мурга (Детройт),

- член у широкому складі — Роман Белей (Торонто).

Слідкувати за новинами капели можна, зокрема, на вебсторінці УКБімТШ: www.bandura.org.

Фото: Ukrainian Bandurist Chorus