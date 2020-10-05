В норвезькому Драммені запрацював новий осередок української школи «Кобзар»

Українська недільна школа «Кобзар» при ГО «Українська громада в Норвегії» відкрила новий осередок в міств Драммен.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці закладу в Фейсбуці.

«ГО "Українська громада в Норвегії" розширює мережу освітньо-культурних центрів у країні. Цими вихідними учням з регіону м. Драммен (область Вікен) та околиць відкрив свої двері новий осередок української школи "Кобзар", школи з найдовшими традиціями в Норвегії, що діє при громаді уже 15 років», - йдеться у дописі.

У суботу, 3 жовтня, відбулося перше заняття у новому осередку школи.

Як розповідається, в рамках заняття, учні та вчителі, зокрема, знайомилися та розповідали про найкращих друзів, писали, додавали, множили, працювали з від'ємними числами, розмірковували над рисами характеру та дружбою і чварами між героями казки «Коза Дереза», вивчали поняття симетрії тощо.

Заняття у цій школі проводитимуться щосуботи з 10:00 до 13:00.

Українська недільна школа «Кобзар» також має осередок у м. Осло.

Фото: Українська школа "Кобзар" в Норвегії/Den ukrainske skolen Kobzar i Norge