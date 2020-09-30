ХІ Український фестиваль у Виппані відбувся з великим успіхом попри коронавірус

Понад 2 000 осіб долучилися до щорічного Українського фестивалю в місті Виппані (штат Нью-Джерсі), який пройшов водинадцяте і цьогоріч був здебільшого віртуальним.

Як передає Укрінформ, про це повідомляєтьмся на Фейсбук-сторінці організатора заходу Українського американського культурного центру в Нью-Джерсі (Ukrainian American Cultural Center of New Jersey, UACCNJ).

«ХІ щорічний Український фестиваль відбувся з величезним успіхом. Понад 200 машин скористалися послугою Drive-thru (можливість придбати продукти, не покидаючи автомобіля – ред.). Понад 2 000 людей переглянули концерт онлайн. Глядачі також приходили подивитися живі виступи артистів. Місцеві політики прийшли підтримати українську спільноту», - йдеться у повідомленні.

Організатори висловили вдячність волонтерам, які працювали заради успіху фестивалю, а також усім, хто прийшов купити страви, подивитися виступи та зробити пожертви на підтримку Українського американського культурного центру в Нью-Джерсі.

Як повідомляв Укрінформ, в 2020 році Український фестиваль у Виппані через пандемію був запланований у новому форматі.

«Цьогоріч ми знову святкуватимемо нашу єдність під час традиційного щорічного Українського фестивалю. Приєднуйтесь до нас у віртуальній подорожі в Ютубі та Фейсбуці закапелками пам’яті й фестивалями попередніх 10 років. Чудові світлини друзів, спогади про успішну співпрацю, відданість, захоплення, музика, танці, пісні, феноменальна кухня – все це з нами назавжди», - йшлося в анонсі.

Фестиваль незмінно пропонує українські смаколики на продаж. Їжу можна замовити на винос попередньо або купити в день фестивалю. В меню – голубці, пампушки, вареники, борщ, напої тощо. «Забираючи замовлення, ви зможете побачити деякі живі виступи наших артистів», - додавали організатори.

Початок онлайн-концерту був запланований о 12:00, а підняття віртуального тосту разом з іншими учасниками - в Zoom в 18:30 за місцевим часом. «Підтримайте ваш другий дім - Український американський культурний центр в Нью-Джерсі!», - закликали організатори фестивалю.

Як відомо, щорічний український фестиваль в Нью-Джерсі традиційно збирає багато поціновувачів української культури. У рамках заходу зазвичай проходить ярмарок, концерти, презентації. Фестиваль відвідують представники влади штату, українських діаспорних організацій тощо.

Фото: John Leshchuk