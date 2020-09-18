В Нью-Йорку на фестивалі «Кіно на даху» показали «Гуцулку Ксеню», «Ціну правди» та «Джулію Блу»

Українська громада в Нью-Йорку організувала фестиваль «Кіно на даху».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у відеосюжеті Голосу Америки.

«Культурні події в Нью-Йорку повільно переходять з віртуального в реальний формат. Днями на одному з дахів відбувся фестиваль «Кіно на даху», організований українською громадою. Впродовж двох вечорів спраглі до справжніх, а не онлайн-заходів глядачі мали змогу подивитися три стрічки», - йдеться у ролику.

Глядачі мали змогу побачити фільми «Гуцулка Ксеня», «Ціна правди» та «Джулія Блу».

У стрічці «Гуцулка Ксеня» в головній чоловічій ролі знявся американський актор українського походження Максим Лозинський, який зіграв американця з українським корінням, що повертається на бптьківщину предків, аби одружитися. Фільм був знятий в Україні, прем’єра в Києві відбулася навесні 2019, потім покази були в багатьох країнах світу.

Продюсери готувалися і до прем’єри в США. За словами Лозинського, хотіли зробити покази в Нью-Йорку, Філадельфії, Каліфорнії, де є українська громада, але завадила пандемія коронавірусу.

Саме тому, коли організатори фестивалю «Кіно на даху» звернулися до Лозинського з пропозицією зробити прем’єрний показ стрічки в Нью-Йорку, він одразу погодився.

Анна – американка українського походження. Її батьки виїхали з України після Другої світової війни. Разом із друзями вона прийшла на довгоочікувану прем’єру «Гуцулки Ксені».

Жінка розповідає, що зі стрічкою її пов’язує й особиста історія. Фільм створений за мотивами однойменної оперети Ярослава Барнича. За словами Анни, Барнич свого часу вчив музиці дітей в українській школі, де вона навчалася, вів хор.

Дора Хом’як – президентка громадської організації «Разом», яка була заснована в 2014 році в Нью-Йорку. За словам Хом’як, якраз заради єднання української громади вони й організували фестиваль.

«Як корінній мешканці Нью-Йорка з третьої хвилі, мені важливо, щоб люди бачили сучасну Україну. Ми з самого початку збираємо людей і хочемо висвітлювати найкраще з України і показувати людям її потенціал», - зазначила президентка громадської організації «Разом».

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Лія Бетстоун – мистецтвознавиця та одна з волонтерок «Разом». Саме вона відбирала стрічки для показу.

Зупинятися лише на трьох показах Бетстоун не збирається і планує організувати ще кілька переглядів на даху в жовтні.

«Наступного разу ми хочемо більше зосередитись на американськиї прем’єрах українських фільмів», - зазначила мистецтвознавиця.

У планах «Разом» - перетворити покази на даху на повноцінний фестиваль українського кіно в Нью-Йорку.

Фото: Razom for Ukraine

Відео: Голос Америки