У Бухаресті відзначили ювілей українського публіциста Івана Кідещука

Комісія з питань культури Союзу українців Румунії (СУР) провeла культурний захід, приурочений до 75-річного ювілею відомого українського публіциста, фольклориста, перекладача, письменника, педагога Івана Кідещука.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці.

У заході взяли участь члени Бухарестської філії СУР, румунські письменники та актори, а також представники болгарської меншини Румунії.

До події долучився телефоном і сам ювіляр. Він подякував присутнім за честь і увагу до його особи. Кідещук зізнався, що є палким любителем як української, так і румунської літератури та закликав усіх любити рідне слово, читати періодику СУР, а письменникам побажав знаходити відповідні слова, які б доходили до серця читача.

Голова Бухарестської філії СУР Михайло Трайста представив доповідь про життєвий і творчий шлях літературознавця Кідещука.

У другій частині заходу румунські письменники та поети: Чечілія Маран, Корнел Родяну, Андрея Мокану, Кетелін Кодру, Крістіан Ніка, Васіле Тома, Магда Беческу, Клаудія Мінела та Штефан Апостол прочитали уривки з власних творів.

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Як зазначається, Іван Кідещук народився 28 червня 1945 року в селі Негостина Сучавського повіту. Після здобуття середньої освіти вступив у Сучавський педагогічний інститут, а згодом заочно закінчив відділення румунської та італійської мов Бухарестського університету.

Дебютував у 1970 році на сторінках періодичного видання «Новий вік» з гумористичним оповіданням «Зміна».

Протягом 42 років викладав румунську та українську мови, надрукував численні наукові та навчально-методичні праці з української мови та літератури. У 2013 році за фінансового сприяння СУР друком вийшов його посібник «Українська мова для IX-го класу».

Літературна творчість Кідещука паралельно розгортається у трьох основних напрямках: малої прози, літературознавства і критики та публіцистики.

Пристрасний дослідник творчості Тараса Шевченка, Кідещук написав кілька книг, присвячених Великому Кобзареві, серед яких «Наш Шевченко» (Чернівці, 2015), яка була презентована і в Канівському музеї Тараса Шевченка (Україна) та «Шевченко у піснях» у співпраці з Андрієм Плішкою (Сучава, 2015). Вже готова і чекає друку його чергова книжка «Молитви і псалми Тараса Шевченка».

Чимало уваги приділяє Кідещук українському фольклору. У співпраці з українським фольклористом Кузьмою Смалем він видав збірники пісень «Пісенні скарби Негостини» (Чернівці, 2006), «Буковино, рідний краю» (Чернівці, 2008), «Співай, моя Буковино» (Бухарест, 2009) та «Нема краю тихому Дунаю» (Бухарест, 2015).

Крім згаданих книг, Кідещук видав: «Клич висот» (Чернівці, 2011), «Prințesa» («Царівна», Чернівці, 2013; переклад на румунську мову п’єси чернівецького драматурга Василя Довгого за однойменною повістю Ольги Кобилянської), книгу літературної критики «Літературно-культурні орієнтири» (Бухарест, 2018), румунською мовою «Sub semnul iubirii» («Під знаком любові», Бухарест, 2018) та «Vladimir Streinu – theoretician literar» («Владімір Стреіну – теоретик літератури», Яси, 2018).

Вистава «Prințesa» («Царівна») була поставлена Ботошанським театром імені Міхая Емінеску на сценах Сучави, Яс, Бухаресту та Чернівців.

Кідещук є членом Національної спілки письменників України, лауреатом літературно-мистецької премії імені Ольги Кобилянської та премії імені Івана Бажанського. Нещодавно він був удостоєний медалі «Почесна відзнака» - нагороди Національної спілки письменників України.

Фото: Pexels, uur.ro, Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Фейсбуці