Архів ЦДАЗУ поповнився новими документами про Мірталу Пилипенко

Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) отримав нову збірку документів документів відомої художниці, скульпторки та поетеси Міртали Пилипенко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці ЦДАЗУ в Фейсбуці.

Зазначається, що до архіву надійшли документи про навчання мисткині; автобіографія в малюнках; дипломи, подяки, привітання; фотографії з різних подій у житті. Отримано також публікації, рецензії про творчість Пилипенко як скульпторки та поетеси в періодичних виданнях різних країн світу з 50-х років ХХ ст. по сьогоднішній день, запрошення, афіші виставок, програми семінарів, що походили в США, Україні та ін., фотографії численних скульптурних творів, плани скульптурно-просторових проєктів, серія авторських фотографій «Небесні істоти».

Мисткиня передала до ЦДАЗУ також ретроспективу своїх поезій: від перших спроб пера у дитинстві до останніх книг поетичних творів. Серед них – «Cosmic Visions», що у 2009 році була визнана кращою книгою року в США.

Ряд документів, що увійдуть до особового фонду митця, розповідають про увічнення пам’яті батька художниці Сергія Пилипенка («Пилипенківські читання», «Пилипенківський зошит» та ін.) у Харківському національному університеті міського господарства (2001 – 2006), про участь Міртали Пилипенко у конкурсі на кращій ескізний проект Монумента Незалежності України (1997), про скульптурну композицію «Шлях до себе» біля нового корпусу Острозької академії (2019) та ін.

До музейної колекції архіву увійдуть пам’ятні медалі, вишукані медальйони, створені талантом художниці.

Зазначається, що у творчому світі мисткиня відома під кількома прізвищами – Кардиналовська, Бентова, Пилипенко, Міртала. Під першим з них вийшли її поетичні спроби, під другим (після одруження) вона виставляла свої скульптури, пізніше почала вживати як творчий псевдонім власне ім’я. Після відвідин України 1991 року використовує своє дівоче прізвище – Пилипенко.

Художниця є молодшою донькою Сергія Володимировича Пилипенка (1891 – 1934), репресованого українського письменника, журналіста, громадського діяча, та Тетяни Михайлівни Кардиналовської (1899 – 1993) – педагога, мемуаристки, культурно-освітньої діячки. Народилася 1929 року в Україні (Харків), з 1947 року вона живе і працює у США.

Пилипеко закінчила школу мистецтва при Бостонському університеті, навчалась в художній академії Ля Гранд Шомієр (la Grande Chaumiére) в Парижі. Звання бакалавра мистецтв одержала в університеті університет ТАФТС у Бостоні.

Фото: Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica (TsDAZU) в Фейсбуці