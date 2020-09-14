В українській школі в Празі розпочався новий навчальний рік

Перший дзвоник пролунав в суботній українській школі «Ерудит» у Празі.

Про це повідомляється на сторінці посольства України в Чехії в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс привітав присутніх школярів, учителів та батьків з початком нового навчального року. Він подякував батькам за рішення віддати дітей до української школи та побажав учням та вчителям успіхів у навчанні та нових вражень.

Як зазначається, на святковій лінійці 12 вересня лунали урочисті пісні, привітання та теплі слова. «Це було справжнє свято для всіх, хто й за кордоном зберігає в серці Україну», - зауважили в диппредставництві.

Фото: Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze в Фейсбуці