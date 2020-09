Українські школи в Данії розпочали новий навчальний рік

Новий навчальний рік розпочався в українських школах Данії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Королівстві Данія.

Посол Михайло Видойник взяв участь в урочистостях з цієї нагоди в містах Копенгаген та Роскілле, а також привітав вчителів, батьків та дітей із святом.

Як зазначається, з кожним роком кількість учнів в українських школах в країні зростає. Діти вивчають рідну мову, літературу, українські традиції та культуру.

Так, 5 вересня свято з нагоди початку навчального року відбулося в українській школі «Ластівка» у м.Копенгаген.

А у неділю, 6 вересня, відбулось відкриття нового навчального року в українській школі в м. Роскілле.

Фото: Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark в Фейсбуці, denmark.mfa.gov.ua