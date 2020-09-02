Українсько-американська художниця Катерина Кричевська-Росандич святкує день народження

Американська мисткиня українського походження Катерина Кричевська-Росандич відзначає 2 вересня свій 94-й день народження.

Про це повідомляє Музей української діаспор в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Художниця є представницею славетного мистецького роду Кричевських, зазначається в дописі.

Народилася вона 1926 року в Києві, в родині Василя та Олени Кричевських. Перші творчі кроки зробила саме на батьківщині: закінчила Київську художню школу, а також представила кілька своїх робіт на одній із київських виставок.

У 1943 році в розпал Другої світової війни юна Катруся разом із батьками емігрувала. Родина перебувала в німецькому Ді-Пі таборі (таборі для переміщених осіб – ред.) в Мангаймі. Згодом Кричевська вступила на навчання до Художньо-промислової школи в Празі. У 1949 році Кричевські переїхали на постійне місце проживання до США, де мисткиня живе й працює по сьогодні.

Зазначається, що картини художниці представлені в постійній експозиції Музею української діаспори в Києві. «Велика заслуга пані Катерини перед нашим музеєм у тому, що вона передала до його колекції свої роботи, а також роботи свого батька (Василя Васильовича), дядька (Миколи Васильовича) та дідуся (Василя Григоровича). Важливо, що зв'язок із нею не переривається: художниця постійно листується з нашим музеєм», - зазначили в установі та побажали Кричевській-Росандич творчої наснаги й довгих років життя.

Як повідомлялося, мисткиня працює в техніках олії, гуаші, змішаній, віддає перевагу акварелі. На її картинах - краєвиди США, Франції, Італії, українська тематика: жарнові полотна, пейзажі тощо.

У 1993 р. художниця відвідала Україну (міста Київ та Полтаву), передала численні свої твори до фондів художніх музеїв України.

У 2006 році Кричевська-Росандич у видала книгу спогадів «Мій родовід».

Фото: artmuseum.sumy.ua, esu.com.ua