У Нідерландах вшанували пам'ять полковника армії УНР Коновальця

У День пам’яті захисників України Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов разом зі співробітниками Посольства та представниками української громади в Нідерландах поклали квіти на могилу видатного українця Євгена Коновальця.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Євген Коновалець - полковник Армії УНР, командир Січових Стрільців, перший голова ОУН. Убитий 1938 р. агентом радянських спецслужб. Могила Коновальця знаходиться у нідерландському місті Роттердам.

У День пам’яті захисників України у Нідерландах поклали квіти на могилу полковника армії УНР Євгена Коновальця / Фото: Софія Шовікова

Як повідомляв Укрінформ, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

День встановлений «на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, зміцнення патріотичного духу у суспільстві», відповідно указу Президента від 23 серпня 2019 року.

Фото: Софія Шовікова