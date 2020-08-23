День Державного прапора України відзначили у Варшаві, Любліні, Гданську та Кракові

День Державного прапора України відзначили у польських містах, де розміщені українські дипломатичні установи.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, під національний гімн в посольстві України у Варшаві піднято національний синьо-жовтий прапор. У церемонії взяли участь українські дипломати на чолі з послом Андрієм Дещицею.

Церемонія підняття національного стяга відбулася також у генконсульстві України у Любліні.

Поряд з українськими дипломатами участь в церемонії взяли також українські та польські військовослужбовці, які служать у міжнародній литовсько-польсько-українській бригаді ЛитПолУкрбриг. Церемонію підняття українського прапора очолили генконсул України в Любліні Василь Павлюк і комбриг ЛитПолУкрбриг Дмитро Братішко.

Урочиста церемонія підняття українського прапора відбулася також у консульстві України у Гданську.

Українські дипломати у Кракові розгорнули український стяг у центрі польського міста.

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Як відомо, 23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла український прапор у сесійну залу Верховної Ради, а вже 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту. 18 вересня 1991 року була підписана постанова про дозвіл «у протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор», а постанова ВР України від 28 січня 1992 року надала йому статусу державного. Остаточно Прапор Держави Україна затверджено статтею 20 Конституції України у 1996 році.