В Австралії пройде онлайн-фестиваль до Дня незалежності України
Укрінформ
Спілка українок Австралії анонсувала музичний онлайн-фестиваль, приурочений до Дня незалежності України.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці спілки, передає Укрінформ.
День незалежності України відзначать сучасними українськими піснями під час прямого ефіру, який транслюватиметься на ютюбі.
Як зазначається, захід заплановано на 23 серпня о 13:00 за місцевим часом. Зареєструватися для участі у фестивалі потрібно до 22 серпня на сайті спілки.
Деталі стануть відомі пізніше.