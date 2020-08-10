В Австралії пройде онлайн-фестиваль до Дня незалежності України

В Австралії пройде онлайн-фестиваль до Дня незалежності України

Укрінформ
Спілка українок Австралії анонсувала музичний онлайн-фестиваль, приурочений до Дня незалежності України. 

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці спілки, передає Укрінформ. 

День незалежності України відзначать сучасними українськими піснями під час прямого ефіру, який транслюватиметься на ютюбі.

Як зазначається, захід заплановано на 23 серпня о 13:00 за місцевим часом. Зареєструватися для участі у фестивалі потрібно до 22 серпня на сайті спілки. 

Деталі стануть відомі пізніше.

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