В Австралії пройде онлайн-фестиваль до Дня незалежності України

Спілка українок Австралії анонсувала музичний онлайн-фестиваль, приурочений до Дня незалежності України.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці спілки, передає Укрінформ.

День незалежності України відзначать сучасними українськими піснями під час прямого ефіру, який транслюватиметься на ютюбі.

Як зазначається, захід заплановано на 23 серпня о 13:00 за місцевим часом. Зареєструватися для участі у фестивалі потрібно до 22 серпня на сайті спілки.

Деталі стануть відомі пізніше.