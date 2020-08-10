Глава УГКЦ вручив сертифікати дітям Катехитичної онлайн-школи

Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав вручив сертифікати дітям Катехитичної онлайн-школи «Промінь світла».

Як передає Укрінформ з посиланням на інформаційний ресурс УГКЦ, подія відбулася 8 серпня у прямому ефірі «Живого ТБ».

Як зазначається, Катехитична онлайн-школа «Промінь світла» тривала 3 місяці. Всього було проведено 24 уроки. Навчання відбувалося за схемою: урок – домашнє завдання.

Участь у підготовці до прийняття Святих Таїнств взяли 110 дітей із різних куточків України, а також США, Канади, Мексики, Казахстану, Німеччини, Іспанії, Бельгії.

Навчали дітей сестри Дам’яна Галущак та Якинта Корчевська зі Згромадження сестер Пресвятої Родини.

На закінчення навчання відбулася перевірка знань кожного учня онлайн-школи за посередництвом Zoom. 98% успішно склали іспити і 8 серпня отримали сертифікати про закінчення підготовки до прийняття Святих Таїнств Покаяння і Пресвятої Євхаристії.

«Уперше в історії нашої Церкви ми засвідчуємо, що така програма могла не тільки успішно відбутися, але й принесла свої плоди», – сказав Предстоятель УГКЦ.

Глава Церкви подякував дітям, які працювали і вчилися в онлайн-школі. «Діточки, за підсумками іспитів у мене склалося враження, що тут зібралися наймудріші діти нашої Церкви. Ви показали глибокі знання з основ християнської віри», – відзначив Глава УГКЦ.

«І вручаючи ці сертифікати, ми визнаємо, що ви добре приготовлені, щоб тепер приступити до Святих Таїнств Покаяння і Євхаристії», – додав Предстоятель.

Також Блаженніший Святослав подякував батькам за те, що вони люблять своїх дітей, що дбають про їхнє християнське виховання. Без батьків, переконаний він, навчити дітей вірити в Бога неможливо.

Катехитична школа, за його словами, об’єднала глобальну родину нашої Церкви. «Це показує, що хоча ми роз’єднані простором, але зібрані в ім’я Господа нашого Ісуса Христа і є дітьми однієї помісної Української Греко-Католицької Церкви», – наголосив Глава УГКЦ.

Важливо, вважає Блаженніший Святослав, щоб після цього катехитичного курсу батьки провадили своїх дітей у життя місцевих громад, бо до Святих Таїнств діти можуть приступити лише в парафіях, до яких належать.

Як розповіла в коментарі для Департаменту інформації УГКЦ с. Дам’яна, за допомогою онлайн-трасляцій катехити змогли подати дітям якісну, доступну інформацію. «Завжди була і є можливість переслухати всі уроки в записі на каналі "Живого ТБ" у ютюбі: https://www.youtube.com/c/pressugcc/», – зазначила с. Дам’яна Галущак.

Творці Катехитичної онлайн-школи «Промінь світла» запропонували дітям і їхнім батькам продовжити навчання та перейти у 2-й клас, на що ті радо погодилися. Отож, з вересня 2020 року розпочнеться новий навчальний рік. П’ятдесят дітей у 1-му класі готуватимуться до прийняття Святих Таїнств, а у 2-му здійснюватимуть мандрівку літургійним роком.

Фото: news.ugcc.ua