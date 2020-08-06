Американська акторка з українською душею Віра Фарміга сьогодні святкує день народження

Сьогодні, 6 серпня, святкує свій день народження американська акторка українського походження Віра Фарміга.

Як передає Укрінформ, про це нагадує Музей української діаспори в Фейсбуці.

Фарміга відома шанувальникам кіно передусім за фільмами «Відступники» (2006) та «Вище неба» (2009). За роль в останній стрічці акторку в 2010 році було номіновано на «Оскар» в категорії найкращої жіночої ролі другого плану.

Будучи донькою українських емігрантів, народжена у Кліфтоні (округ Пассаїк штату Нью-Джерсі, США) Фарміга до шести років говорила виключно українською мовою, була вихованкою української скаутської організації «Пласт» і вчилася танцювати в українському ансамблі народних танців «Сизокрилі».

Також, як раніше повідомляв Укрінформ, до шести років майбутня зірка ходила в українську католицьку школу і виступала в народному ансамблі. Тому до цих пір разом зі своєю молодшою сестрою Таїсою вони можуть говорити і співати мовою предків. А в 2004 році, вже будучи відомою актрисою, у фільмі «Торкаючись зла» Віра Фарміга фактично зіграла саму себе – американку українського походження.

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Більше цікавих фактів про життя і творчість акторки - американки, що пишається своїм українським спадком, можна дізнатися в одній з публікацій мультимедійного циклового проєкту Укрінформу «КАЛИНОВИЙ К@ТЯГ».

Фото: кадр з фільму «Мені б у небо»