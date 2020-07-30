В Амстердамі відкриється почесне консульство України

У вересні цього року в Амстердамі запрацює почесне консульство України.

Про це повідомляється на сторінці консульського підрозділу Посольства України в Королівстві Нідерланди в Facebook.

«Почесне консульство України в Амстердамі офіційно розпочне свою діяльність у вересні 2020 року», - зазначається у дописі.

Як повідомляється, 27 липня 2020 року Надзвичайний та Повноважний Посол України в Королівстві Нідерланди Всеволод Ченцов вручив консульський патент, виданий Міністерством закордонних справ України, Емілю Бернару де Севрен Жакету, Почесному консулу України в Амстердамі з консульським округом, що охоплює території провінцій Нідерландів Південна Голландія, Північна Голландія та Утрехт.

«Еміль Бернар де Севрен Жакет представлятиме Україну у його консульському окрузі з метою поглиблення торговельно-економічних, культурних та гуманітарних відносин України з Королівством Нідерланди», - зазначили в консульскому підрозділі посольства.

Фото: Консульський підрозділ Посольства України в Королівстві Нідерланди в Facebook