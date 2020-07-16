Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження» відбудеться у вересні

VIIІ Міжнародну наукову конференцію «Українська діаспора: проблеми дослідження», проведуть 23-24 вересня 2020 року в місті Острог.

Про це повідомляється на сайті науково-дослідного центру «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» Національного університету «Острозька академія», що є організатором заходу.

«Маємо честь повідомити, що у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні та світі проведення VIIІ Міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження», що мала відбутися 21-22 травня 2020 року, переноситься на 23-24 вересня 2020 р. Запрошуємо Вас взяти участь у конференції. Заявки приймаємо до 5 вересня 2020 р.», - йдеться у повідомленні.

Робота конференції планується за такими напрямами: еміграція як історичне, соціокультурне та демографічне явище; актуальні питання наукового дослідження української еміграції та діаспори; суспільно-громадське життя в діаспорі; культурні, мистецькі та літературні здобутки закордонних українців; розвиток науки та освіти в діаспорі.

Учасники заходу також говоритимуть про видатних українців за межами України; архівну та бібліотечну діаспоріану в Україні та за кордоном; видавничу діяльність та українську періодику поза батьківщиною; напрями та перспективи співпраці між закордонним українством та Україною; міжнародну діяльність закордонного українства; трудову міграцію з України.

Робочими мовами конференції є українська, англійська, французька, німецька, польська.

Місце проведення конференції: Національний університет «Острозька академія», вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл., Україна, 35800.

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Заявку для участі в конференції необхідно надіслати на адресу: diaspora@oa.edu.ua.

Зразок заявки та детальнішу інформацію про захід можна знайти тут.