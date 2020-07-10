СКУ та німецька євродепутатка обговорили російську агресію та реформи в Україні

Провід СКУ провів телеконференцію з Віолою фон Крамон-Таубадель, депутаткою Європарламенту, віцепрезидентом Парламентського комітету асоціації ЄС-Україна.

Як повідомляється на сайті СКУ, ключовими питаннями порядку денного зустрічі були супротив російській агресії, дезінформація та перебіг реформ в Україні.

«З огляду на посилення агресії Російської Федерації та підвищений ризик макро-фінансової нестабільності в країні, надзвичайно важливо для СКУ зміцнювати нашу мережу друзів України. Світовий Конґрес Українців активно співпрацює з партнерами в усьому світі задля консолідації зусиль на підтримку України в ці непрості часи» - зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

Разом з Президентом СКУ, Павлом Ґродом, до розмови долучилися Роман Ващук, колишній Надзвичайний та Поважний Посол Канади в Україні, Стефан Романів, перший віцепрезидент СКУ, та представники офісу СКУ в Брюсселі.

Зокрема, на зустрічі йшлось про поточні питання внутрішньої політики та безпеки України. Обидві сторони висловили спільні погляди щодо темпів впровадження реформ в Україні та засвідчили занепокоєння щодо суперечливого звільнення нолови Національного банку України.

Президент СКУ Павло Ґрод окреслив нові шляхи співпраці Світового Конґресу Українців та депутатів Європарламенту з метою зміцнення дружніх зв’язків між Україною та світовою спільнотою та сприяння реалізації реформ в Україні.

Фото: www.ukrainianworldcongress.org