Танцювальний ансамбль «Просвіта» провів онлайн репетицію

Танцювальний ансамбль українського танцю центрального осередку УКТ«Просвіта» в Аргентині провів репетицію майбутніх виступів онлайн.

Про це повідомив пресовий референт Референтури преси УКТ «Просвіта» Хав'єр Апонюк Савич у Facebook.

«У суботу, 4-го липня, ансамбль танцю «Просвіта» (Буенос-Айрес, Аргентина) провів віртуальну репетицію спільно з групою «Полтава» (Курітіба, Бразилія). Понад 30 танцюристів з обох країн взяли участь у цій зустрічі, яку координували Данка Юзючук (Просвіта) та Ізабела Мантуан (Полтава)», - йдеться у дописі.

Як зазначається, клас був поділений на три етапи: вправи на барі, класичний танець та українська хореографія і техніка танцю.

У лютому 2018 року, в Курітібі відбувся семінар українських танців під керівництвом провідних танцюристів Національного Ансамблю Танцю України ім. П.Вірського - Андрія Демещука та Наталії Туягіної. В цьому семінарі брали участь члени балету «Просвіта», де і зав'язалася тісна дружба із танцюристами групи Полтава (керівники - Ізабела Мантуан та Віторіо Скарпі), які запросили аргентинських танцюристів брати участь в одній зі своїх репетицій.

Цього разу просвітяни мали нагоду віддячитися за цей жест і підтвердили, що українці з Аргентини та Бразилії об’єднані і танцями.

Фото: Javier Aponiuk Sawicz/Facebook