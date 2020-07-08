У консульстві в Анталії проходить виставка картин Миколи Струса

У консульстві в Анталії проходить виставка картин Миколи Струса

Укрінформ
Українців Анталії запрошують на виставку робіт львівського художника і дизайнера Миколи Струса у будівлі консульства України.

Про це повідомляється українське диппредставництво на сторінці у Facebook

«Усі відвідувачі консульства України в Анталії мають можливість бачити чудові картини українського художника Миколи Струса», - йдеться у дописі. 

Фото: Niko Strus/Facebook
Фото: Niko Strus/Facebook

Виставка робіт львів'янина розташована на першому поверсі установи. 

Як зазначається, автор створює картини в унікальній манері - пише на шкірі спеціальними фарбами.

Фото: Консульство України в Анталії/Ukrayna Konsolosloğu Antalya/Facebook

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