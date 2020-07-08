Світова федерація українських жіночих організацій випустила другий вісник

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) випустила другий випуск інтернет-видання «Вісник СФУЖО».

Про це повідомляється на сторінці федерації у Facebook.

«Дорогі друзі! До вашої уваги - червневий Вісник СФУЖО. Знайомтесь та поширюйте», - йдеться у дописі.

Переглянути повну версію червневого вісника можна за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, перший випуск оновленої версії інтернет-видання «Вісник СФУЖО», що «висвітлює різні напрямки діяльності СФУЖО та її мережі, зокрема суспільно-політичної, правозахисної, харитативної, культурно-просвітницької та інших, спрямованих на утвердження у суспільстві національних святинь та ідеалів, виховання нової генерації молоді, збереження національної ідентичності українців та їх духовних скарбів у сучасних умовах глобалізації», вийшов у травні.

У своїх виданнях СФУЖО планує регулярно інформувати своїх читачів про поточну діяльність координаційної надбудови федерації та українських жіночих організацій у світі.



Фото: СФУЖО/Facebook