У канадському місті відсвяткували Івана Купала

У канадському місті Вінніпег пройшло святкування українського народного свята - Івана Купала.

Про це повідомляє видання Ukrainian people.

«… Цьогоріч творчий гурт талановитих дівчат різних національностей “The loose ends” вирішив відтворити купальське дійство у місті Вінніпег (провінція Манітоба, Канада). Випускниці приватної католицької жіночої школи Вінніпегу – Академії Св. Марії – зібралися разом на Івана Купала», – йдеться у публікації.

Учасниці, які походили з різних країн світу – України, Італії, Польщі, Ісландії, Ірландії та Швейцарії – вирішили по черзі відтворювати традиції своїх народів. Тому на свято Івана Купала усі вони на один день стали українками.

Як зазначається, дівчата вдягнули вишиванки, збирали красиві польові квіти й плели вінки, щоб більше дізнатися про традиції свята і поринути в його захоплюючу романтичну атмосферу.

Нагадаємо, що Академія Св. Марії (St. Mary’s Academy) відома не тільки як одна з найкращих приватних шкіл Вінніпега, а також славиться своїми мистецькими проєктами різних жанрів. Минулої зими тут з величезним успіхом пройшла вистава “Звуки музики” (The Sound of Music) за мотивами однойменного бродвейського мюзиклу, музику і слова для якого написали Річард Роджерс і Оскар Гаммерстайн II (автори лібрето – Говард Ліндсей і Рассел Круз). Усі дівчата гурту “The loose ends” приймали участь у виставах.

Фото з сайту ukrainianpeople.us