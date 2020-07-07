Українець відкрив музей селфі у Колорадо

У найбільшому місті американського штату Колорадо - Денвері - емігрант з України Олексій Курилин заснував музей селфі.

Про це йдеться у сюжеті Голосу Америки.

Як зазначається, музей вперше відкрився восени минулого року. Однак, як тільки справи почали налагоджуватися, у США було оголошено карантин через пандемію коронавірусу. Тож протягом чотирьох місяців музей не приймав відвідувачів, але працівники часу не гаяли – за цей час переїхали до нового приміщення та додали нових експонатів.

Разом з Олексієм у музеї працює ще кілька емігрантів з України, яких захопила ідея створення такого закладу. Зокрема Аліна Маляр, що переїхала з Одеси, працює адміністраторкою музею.

«Концепція музею не нова, спершу музеї селфі з’явилися у Японії», - розповіла дівчина.

За 25 доларів тут можна зробити автопортрети на фоні оригінальних мистецьких об’єктів та арт- інсталяцій.

На відкриття музею зібралися люди як з Колорадо, так і з сусідніх штатів.

«Людям потрібно щось нове, кольорове і яскраве. Всі розуміють, що сучасна молодь – це покоління Instagram», - зазначила Маляр.

Антон Ткаченко, адміністратор музею, зазначив: «Ми даруємо людям щастя та посмішку, тому я впевнений, що людей у нас буде дуже багато».

Фото: скріншот з відео Голосу Америки