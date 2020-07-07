«Кайдашева сім’я» вийде турецькою мовою

У Туреччині побачить світ повість українського письменника Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

Про це повідомила у Facebook доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри тюркології КНУ імені Тараса Шевченка Ірина Покровська, яка займалася перекладом.

«Нарешті закінчена робота над перекладом та оформленням перекладу "Кайдашева сімя" Івана Нечуя-Левицького турецькою мовою. Книга підписана до друку і незабаром побачить світ у Туреччині», - йдеться у дописі.

Як відомо, «Кайдашева сім'я» була написана 1878 року. У творі на матеріалі повсякденного життя селянства розкриваються деякі риси вдачі українського народу, його індивідуалізм, прагнення жити окремим, самостійним життям. Твір неодноразово перевидавався і перекладався іншими мовами.



Фото: maximum.fm, Bekir Manav/Facebook