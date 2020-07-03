Спілка українців Португалії вимагає від Público надрукувати їхню позицію щодо антиукраїнських статей

Спілка українців Португалії звернулася до керівництва газети Público з вимогою опублікувати їхню позицію щодо низки антиукраїнських статей.

Про це повідомив голова спілки Павло Садоха у Facebook.

"Після публікації в газеті «Público» дискредитаційної щодо України статті, Спілка українців у Португалії звернулася через адвоката до дирекції газети із законною вимогою надрукувати нашу позицію щодо викладеного матеріалу, що передбачено законом «Про відповідь»", - йдеться у дописі.

Садоха закликав усіх активних українців прослідкувати за включенням відповіді Спілки українців Португалії у наступних номерах газети.

Як повідомляв Укрінформ, 21 червня 2020 року в одній із найпопулярніших португальських газет Público вийшло одразу три статті, у яких Україна названа "колискою світового сучасного нацизму" та "тренувальним майданчиком для неонацистів з усього світу". А 23 червня публікації повторилися.

Посол України в Португальській Республіці Інна Огнівець звернулася до португальських інституцій і широкої спільноти, висловивши обурення поданням неправдивої інформації в одній з найтиражніших газет.

Українці, які живуть у Португалії та мають активну громадську позицію, також підготували відкрите звернення до парламенту із проханням звернути увагу на появу фейкових новин та публікацій, які просувають наративи країни-агресора – РФ і є шкідливим не тільки для України, а й несуть загрози для політичних активів самої Португалії, яка надавала і продовжує надавати політичну підтримку Україні в боротьбі за суверенність і незалежність.