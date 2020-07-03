Спілка українців Португалії вимагає від Público надрукувати їхню позицію щодо антиукраїнських статей

Спілка українців Португалії вимагає від Público надрукувати їхню позицію щодо антиукраїнських статей

Укрінформ
Спілка українців Португалії звернулася до керівництва газети Público з вимогою опублікувати їхню позицію щодо низки антиукраїнських статей.

Про це повідомив голова спілки Павло Садоха у Facebook

"Після публікації в газеті «Público» дискредитаційної щодо України статті, Спілка українців у Португалії звернулася через адвоката до дирекції газети із законною вимогою надрукувати нашу позицію щодо викладеного матеріалу, що передбачено законом «Про відповідь»", - йдеться у дописі.

Садоха закликав усіх активних українців прослідкувати за включенням відповіді Спілки українців Португалії у наступних номерах газети.

Як повідомляв Укрінформ, 21 червня 2020 року в одній із найпопулярніших португальських газет Público вийшло одразу три статті, у яких Україна названа "колискою світового сучасного нацизму" та "тренувальним майданчиком для неонацистів з усього світу". А 23 червня публікації повторилися.

Посол України в Португальській Республіці Інна Огнівець звернулася до португальських інституцій і широкої спільноти, висловивши обурення поданням неправдивої інформації в одній з найтиражніших газет.

Українці, які живуть у Португалії та мають активну громадську позицію, також підготували відкрите звернення до парламенту із проханням звернути увагу на появу фейкових новин та публікацій, які просувають наративи країни-агресора – РФ і є шкідливим не тільки для України, а й несуть загрози для політичних активів самої Португалії, яка надавала і продовжує надавати політичну підтримку Україні в боротьбі за суверенність і незалежність.

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