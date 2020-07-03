Українців Канади запрошують на віртуальний фестиваль «Писанка»

У місті Веґревіль, що в центральній частині провінції Альберта у Канаді, стартує 47-й щорічний фестиваль «Писанка» (Vegreville Pysanka Festival).

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

Як зазначається, цьогоріч фестваль пройде з 3 по 5 липня у віртуальному форматі.

У рамках заходу відбудуться онлайн-ярмарок, майстер-класи, виступи та багато інших захопливих подій.

Щорічний фестиваль «Писанка» проходить у перші вихідні липня, заснований у 1973 році. Фестиваль зазвичай представляє: елементи культурного різноманіття (танцювальні гурти, інструментальні гурти, вокалісти), відтворення побуту першої хвилі імміграції до Канади, демонстрацію ткацтва та ковальства піонерів поселення, українську музику, забаву (вечірній танець) з музикою «Коломийка», демонстрацію народної творчості з інструкцією по створенню Писанки та ярмарок.

Як відомо, у Веґревілі знаходиться друга за величиною у світі писанка — довжина 8 м, ширина — 5 м (Найбільший музей в формі писанки знаходиться в Коломиї, Івано-Франківська обл.) Велика частина населення Веґревіля (до 40 %) — україноканадці.