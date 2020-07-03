Історія міграції українців до Бразилії налічує 130 років - посол

Міграція українців до Бразилії розпочалася ще в 1891 році та налічує три хвилі.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Бразилії Ростислав Троненко.

«У 2021 році ми відзначатимемо 130-річчя української імміграції до Бразилії, яка розпочалася 1891 року та мала три хвилі: перша – з останньої чверті XIX ст. до Першої світової війни, друга – у період між Першою і Другою світовими війнами, третя – після Другої світової війни. Основними причинами імміграції були пошук кращого життя, нових економічних можливостей та втеча від жахіть війни й комунізму, у тому числі голодоморів в Україні», - сказав Ростислав Троненко.

У країні діє багато громадських діаспорянських організацій, фольклорних колективів та українських релігійних об’єднань.

«Наші релігійні громади об’єднані навколо 26 парафій Української греко-католицької церкви та 16 парафій Української православної церкви Константинопольського патріархату. При церквах діють суботні школи з вивчення катехизму українською мовою. Найбільш відома – суботня школа імені Лесі Українки при Українському товаристві Бразилії в Куритибі», - розповів посол.

Також при Лінгвістичному центрі Федерального університету штату Парана діють курси української мови й літератури, а Національний педагогічний університет імені Драгоманова (Київ) з 2012 року має угоду про співпрацю з Університетом Unicentro (Парана) про викладання української мови з дистанційною формою навчання.

Окрім того, спеціальний закон визначає 24 серпня як Національний день української громади в Бразилії. А до календаря визначних дат штату Парана внесено День Українського козацького братства, який відзначають щорічно в суботу перед Великоднем.

За його словами, у Бразилії найчисленніша українська громада в Латинській Америці – від 600 тисяч до 1 млн. Більшість із них проживають у штаті Парана, а також у штатах Санта-Катарина, Ріу-Ґранді-ду-Сул та Сан-Паулу. Найбільшими містами компактного проживання українців є Прудентополіс, Куритиба, Уніао-да-Віторія та інші. При цьому в Прудентополісі етнічні українці