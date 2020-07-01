СКУ засуджує «голосування» на окупованих українських територіях

Світовий Конґрес Українців (СКУ) рішуче засуджує «голосування» на українських окупованих територіях як кричуще порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це повідомляється на сайті СКУ.

"Запропоновані зміни до Конституції РФ несуть ряд загроз безпеці всього регіону, вчергове намагаються узаконити анексію Криму та увічнити авторитарний путінський режим. У традиціях радянського тоталітаризму, примусове «народне волевиявлення» на окупованих територіях – вистава на догоду амбіціям сучасного диктатора. Ми закликаємо світове співтовариство засудити та не визнавати так зване «голосування»", - зазначив Президент СКУ Павло Ґрод.

СКУ закликає міжнародну спільноту не лишити безкарними дії кремлівського агресора.

"Ми закликаємо світ не визнавати результати так званого «голосування», підсилити санкційний та політичний тиск щодо держави-агресора та застосувати персональні санкції щодо організаторів «голосування» на українських окупованих територіях", - йдеться у заяві.

Як наголошують в СКУ, вчергове знехтувавши нормами міжнародного права, "Росія та її маріонеткові окупаційні адміністрації проводять голосування і серед мешканців окупованих територій Донбасу та Криму, примушують голосувати громадян України, яким раніше насильно і незаконно видали російські паспорти".



25 червня розпочалося загальноросійське голосування щодо внесення змін до Конституції Російської Федерації, яке триватиме до 1 липня.