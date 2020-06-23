Українець в Туреччині створив унікальний музичний інструмент

Українець Антон Трофімов, який мешкає на півдні Туреччини в провінції Хатай, самотужки виготовив унікальний за розміром та звучанням фагот, який прилагодив на виконання турецької музики.

Про це розповідає інформагентство «Анадолу».

«Кожен з розмірів (фагота - ред.) має свої особливості. Ці розміри - повністю мій винахід. Після зустрічі з багатьма майстрами ми зупинилися на деревині клена. Пізніше виготовили металеві деталі. Приблизно через 1,5 роки всі роботи були успішно завершені й ми виготовили перший фагот», - розповів Трофімов.

Оволодіти мистецтвом гри на фаготі Антону Трофімову допоміг батько. Пізніше музикант сам вдавався до експериментів та додавав до музичного інструмента деталі, що давало змогу виконувати турецьку музику. Він також мав змогу ознайомитися із особливостями будови та грою на найкращих фаготах світу.

Інструмент, який виготовив Антон Трофімов із залученням для виготовлення окремих частин майстрів з Ізміра та Іскендеруна, обійшовся по вартості 10 тисячами лір (близько 1,3 тисячі євро - ред.), тоді як ринкова ціна - від 5 до 80 тисяч євро.

Українець має намір налагодити серійне виробництво та вже подав заявку на патент.

Антон Трофімов перебрався до Туреччини 24 роки тому, коли його батьків запросили працювати в Мерсінському театрі опери та балету. Зараз чоловік проживає в місті Іскендерун, в провінції Хатай.

Як відомо, фагот - це музичний інструмент з сімейства дерев'яних духових, який був винайдений у 16-му столітті в Італії. Сучасного вигляду фагот досяг у 1834 році внаслідок роботи німецьких майстрів. Традиційно фагот виготовляють з деревини клена, він складається із трьох основних частин (стовбур, розтруб та ес).

Фото: aa.com.tr