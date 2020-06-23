Польська режисерка шукає дівчинку-українку на головну роль у фільмі

Оголошено кастинг серед українських дівчат віком 7-11 років, що проживають у Польщі, на головну роль у фільмі польської режисерки Анни Малішевської.

Про це повідомляється на сторінці кастингу у Facebook.

«Кого шукаємо? Двох дівчат. Польку і українку, які зіграють головні ролі у художньому фільмі. Вимоги? Вік - від 7 до 11 років. Дівчата повинні мешкати у Варшаві або неподалік. Дівчинка з України має розмовляти українською і польською», - йдеться у повідомленні.

Юна акторка отримає гонорар за роль у фільмі. Для участі у кастингу потрібно надіслати організаторам фото дитини на електронну адресу kontakt@falanastudio.pl або на сторінці у Facebook.

Кастинг триватиме до 3 липня.

Як зазначається в описанні до фільму Малішевської, її проєкт – це комедія-драма, роуд-муві. Головними героїнями є дві дівчинки - полька і українка, що мешкає у Польщі. Дівчата вирушають разом з батьком у повну пригод подорож в Україну. Через досвід подорожі герої віднаходять родинні зв'язки і своє місце у житті.





Фото зі сторінки кастингу у Facebook