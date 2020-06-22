МІОК проведе онлайн дискусію про роль української мови у світі, присвячену пам’яті Ірини Бекешкіної

25 червня відбудеться віртуальна панельна дискусія «Українська мова у світі: імпульси з України», присвячена пам’яті української соціологині Ірини Бекешкіної.

Про це повідомляє на сторінці СКУ у Facebook.

«25 червня Президент СКУ Павло Ґрод, віце-президенти Стефан Романів та Наталія Пошивайло-Таулер візьмуть участь в дискусії про роль української мови в світі», - йдеться у повідомленні.

Дискусія, яку проводить Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», відбудеться о 16:00 за Києвом/9:00 за Торонто.

Нагодою до проведення панельної дискусії стало бієнале «Українська мова у світі: відступ чи поступ?», яке планували провести цього року, але через пандемію коронавірусу перенесли.

На панельній дискусії заплановано обговорити мовну ситуацію в Україні та світі; питання мови як ознаки ідентичності та патріотизму, а також чинники, які впливають на те, щоб українською говорили у світі.

З вітальним словом до учасників звернуться ректор Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор Юрій Бобало та Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод.

До участі у дискусії запрошено наукового директора Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, д.іст.н., професора Олексія Гараня, народного депутата Верховної Ради України Миколу Княжицького, першого віцепрезидента Світового Конґресу Українців Стефана Романіва, регіональну віцепрезидентку Світового Конґресу Українців Наталію Пошивайло-Таулер та професора Колумбійського університету Юрія Шевчука.



Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців/Facebook