Професор зі США запропонував рецепт створення українського Гарварду

Трансформація України у високотехнологічну економіку має розпочатися зі створення цілком нового університету – еквіваленту Стенфорду, Гарварду чи Массачусетського технологічного інституту, і для цього є відповідні передумови.

Думками з цього приводу поділився професор економіки університету Кейс Вестерн Резерв (США) родом з Івано-Франківська Роман Шеремета на своїй сторінці в Facebook.

Як вважає науковець, Україні потрібно перетворитися в інноваційну країну, адже економіка, заснована на інноваціях, зростає швидше і більш стабільна, ніж економіка, побудована на природніх ресурсах. Він пропонує звернутися до прикладу США, де інтернет-гіганти Google і Facebook, а також високотехнологічні компанії на кшталт Microsoft, Apple і Boeing створюють десятки тисяч високооплачуваних робочих місць.

«Щоб зрозуміти, чому в США так багато інноваційних компаній, давайте згадаємо, як вони виникли. Більшість таких компаній заснували студенти провідних університетів, таких як Stanford, Harvard, MIT. Там навчалися засновник Microsoft Білл Гейтс, Apple - Стів Джобс, Facebook - Марк Цукерберг. Чим ці університети відрізняються від сотень інших університетів? Кращим в світі викладацьким складом і науково-дослідними інститутами. Вони як магніт притягують венчурних капіталістів і відкривають студентам масу можливостей для бізнесу. Ці університети є світовими лідерами і за кількістю стартапів, створених студентами, і за сумами залученого цими стартапами венчурного капіталу», - розповів Роман Шеремета.

На його думку, Україна може дещо перейняти з досвіду США. «В Україні необхідно створювати науково-дослідні інститути світового класу, які залучатимуть найсвітліші розуми планети. Трансформація України у високотехнологічну економіку має розпочатися зі створення цілком нового університету – еквівалента Stanford, Harvard, MIT», - зазначає професор і каже, що для цього є відповідні передумови.

За його словами, по-перше, в Україні традиційно сильні природничо-наукова та інженерна школи. Це підтверджує нинішній бум української IТ-галузі.

По-друге, в науковому світі дуже сильна українська діаспора. «Серед науковців з українським корінням – директори елітних німецьких дослідницьких інститутів, що входять до Товариства ім. Макса Планка. Українці виграють престижні наукові гранти, створюють успішні стартапи у Кремнієвій долині. Більшість цих людей підтримає Україну, якщо в них з'явиться реальний шанс змінити її на краще», - вважає Роман Шеремета.

По-третє, в країні вже з'являються інститути світового класу, які займаються суспільними науками. «Приклади – Консорціум економічних досліджень та освіти (EERC), а також Київська школа економіки (Kyiv School of Economics)», - повідомив науковець.

По-четверте, в Україні та за її межами працює чимало успішних українських бізнесменів, які могли б надати допомогу у фінансуванні нового університету, вважає професор. «Велика частина бюджетів Stanford, Harvard, MIT – приватні пожертвування. Із віком українські бізнесмени усвідомлюють необхідність залишити після себе щось фундаментальне, що завжди асоціюватиметься з їхніми іменами», - зазначає Роман Шеремета.

Він констатував, що на жаль, поки що в Україні не має університетів дійсно світового рівня. «Згідно нового QS-рейтингу, серед українських університетів, найкраща 477 позиція в ХНУ ім. Каразіна. Ще п’ять університетів увійшли в першу 1000. Взагалі, ситуація невтішна, навіть якщо порівнювати з університетами східної Європи та країнами колишнього СРСР», - написав професор.

Для створення українського Гарварду Роман Шеремета, зокрема, пропонує такий рецепт: «1. Університет потрібно створювати з нуля, а не на основі існуючих університетів. 2. Університет повинен бути приватним і фінансуватися на пожертви української еліти. 3. Університет повинен бути відкритий для студентів і викладачів з усього світу. 4. До складу університету мають входити незалежні дослідницькі інститути, що відкривають студентам можливість створювати інновації і засновувати стартапи».

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Першим кроком до українського Гарварда, на думку Шеремети, може стати невеликий науково-дослідний інститут, нехай навіть сформований на базі одного з існуючих українських університетів, але діє як самостійна юридична особа. Інститут повинен визначитися з кількома вузькими пріоритетними напрямками і зібрати кращих українських і світових дослідників в цих областях.