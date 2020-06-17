СФУЖО та Центральний державний архів зарубіжної україніки підписали угоду про співпрацю

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) та Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) підписали угоду про співпрацю.

Про це у середу повідомляється на сторінці ЦДАЗУ в Facebook.

«12 червня 2020 року відбулася знакова подія – підписання угоди про співпрацю між Світовою федерацією українських жіночих організацій (СФУЖО) та Центральним державним архівом зарубіжної україніки (ЦДАЗУ). Документ підписали Ірина Мага, директор ЦДАЗУ, та Анна Кісіль, голова СФУЖО», - йдеться у дописі.

Як зазначається, партнерство між СФУЖО та ЦДАЗУ має вже свою історію, позначену спільними подіями в інформаційному просторі. Тепер це оформлено de jure, із серйозними намірами на співпрацю в майбутньому.

В документі окреслено основні напрями співпраці ЦДАЗУ з міжнародною організацією, якою є СФУЖО, що об’єднує українські жіночі громади з більше ніж 20 країн світу та виступає потужним фактором утвердження доброго імені держави Україна на світовій арені.

Серед пріоритетних завдань підписаної угоди – популяризація відомостей про СФУЖО та український жіночий рух XX - XXІ ст. як невід’ємну складову світового українства; презентація невідомих сторінок з історії СФУЖО; інформування українських громад світу про діяльність ЦДАЗУ; сприяння у поповненні архіву документами українських громадських діаспорних організацій; реалізація спільних виставкових, культурно-просвітницьких та інших проєктів із подальшою їх презентацією українській та світовій громадськості.

«Така співпраця врешті уможливить повніше розкриття для вітчизняної і зарубіжної спільноти світу української діаспори та змісту української культурно-історичної спадщини загалом», - зазначається в дописі.

Фото: vch-uman.in.ua