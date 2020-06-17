СФУЖО та Центральний державний архів зарубіжної україніки підписали угоду про співпрацю

СФУЖО та Центральний державний архів зарубіжної україніки підписали угоду про співпрацю

Укрінформ
Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) та Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) підписали угоду про співпрацю.

Про це у середу повідомляється на сторінці ЦДАЗУ в Facebook.

«12 червня 2020 року відбулася знакова подія – підписання угоди про співпрацю між Світовою федерацією українських жіночих організацій (СФУЖО) та Центральним державним архівом зарубіжної україніки (ЦДАЗУ). Документ підписали Ірина Мага, директор ЦДАЗУ, та Анна Кісіль, голова СФУЖО», - йдеться у дописі.

Як зазначається, партнерство між СФУЖО та ЦДАЗУ має вже свою історію, позначену спільними подіями в інформаційному просторі. Тепер це оформлено de jure, із серйозними намірами на співпрацю в майбутньому.

В документі окреслено основні напрями співпраці ЦДАЗУ з міжнародною організацією, якою є СФУЖО, що об’єднує українські жіночі громади з більше ніж 20 країн світу та виступає потужним фактором утвердження доброго імені держави Україна на світовій арені.

Серед пріоритетних завдань підписаної угоди – популяризація відомостей про СФУЖО та український жіночий рух XX - XXІ ст. як невід’ємну складову світового українства; презентація невідомих сторінок з історії СФУЖО; інформування українських громад світу про діяльність ЦДАЗУ; сприяння у поповненні архіву документами українських громадських діаспорних організацій; реалізація спільних виставкових, культурно-просвітницьких та інших проєктів із подальшою їх презентацією українській та світовій громадськості.

Читайте також: Правники, соціологи, діаспора обговорять на вебінарі, яка міграційна політика потрібна українцям

«Така співпраця врешті уможливить повніше розкриття для вітчизняної і зарубіжної спільноти світу української діаспори та змісту української культурно-історичної спадщини загалом», - зазначається в дописі.

Фото: vch-uman.in.ua

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-