Консул в Чехії триматиме на контролі ситуацію з виплатою зарплат українським працівникам

Консул в Чехії триматиме на контролі ситуацію з виплатою зарплат українським працівникам

Укрінформ
Ситуація з невиплатою зарплати українським працівникам потроху розв’язується: чеський роботодавець почав виплачувати заборгованість.

Як повідомили кореспондену Укрінформу в консульському відділі Посольства України в Чехії, ситуацію триматиме на контролі консул України.

Дипломати зв’язувалися із засновником громадської організації «Сizinec není otrok» («Іноземець не раб») в Чехії Ярославом Чепою та з представником агенції-роботодавця, де їм повідомили, що 15 червня було виплачено 2 зарплати, це приблизно 40 тисяч крон. Також представників посольства запевнили, що не пізніше 29 червня буде виплачено решту – це 7 зарплат, близько 150 тисяч крон.

Як повідомлялося, засновник громадської організації «Сizinec není otrok» («Іноземець не раб») в Чехії Ярослав Чепа майже тиждень голодував в місті Добржіші, під стінами заводу «Bobcat», на знак протесту проти невиплати грошей українським заробітчанам.

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За словами Чепи, цією акцією протесту він хотів привернути увагу до того, що це дуже велика проблема – не тільки тут, у Чехії, але й загалом у Європі, де працюють наші громадяни.

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