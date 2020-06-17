Консул в Чехії триматиме на контролі ситуацію з виплатою зарплат українським працівникам

Ситуація з невиплатою зарплати українським працівникам потроху розв’язується: чеський роботодавець почав виплачувати заборгованість.

Як повідомили кореспондену Укрінформу в консульському відділі Посольства України в Чехії, ситуацію триматиме на контролі консул України.

Дипломати зв’язувалися із засновником громадської організації «Сizinec není otrok» («Іноземець не раб») в Чехії Ярославом Чепою та з представником агенції-роботодавця, де їм повідомили, що 15 червня було виплачено 2 зарплати, це приблизно 40 тисяч крон. Також представників посольства запевнили, що не пізніше 29 червня буде виплачено решту – це 7 зарплат, близько 150 тисяч крон.

Як повідомлялося, засновник громадської організації «Сizinec není otrok» («Іноземець не раб») в Чехії Ярослав Чепа майже тиждень голодував в місті Добржіші, під стінами заводу «Bobcat», на знак протесту проти невиплати грошей українським заробітчанам.

За словами Чепи, цією акцією протесту він хотів привернути увагу до того, що це дуже велика проблема – не тільки тут, у Чехії, але й загалом у Європі, де працюють наші громадяни.