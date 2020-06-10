Народжена на Львівщині найстарша жителька Польщі святкує 114 років

Найстарша жителька Польщі Текля Юневич, яка народилася на Львівщині, святкує 10 червня свій 114-й день народження.

Жінка є третьою найстаршою особою в Європі і восьмою на світі, інформує радіо Eska.

Текля Юневич народилався 10 червня 1906 року в селі Крупське Миколаївського району Львівської області, що тоді територіально входило до складу Австро-Угорщини. Охрещена вона була у місцевій греко-католицькій церкві. Її мати померла у 30-річному віці під час Першої світової війни, а батько тривалий час піклувався ставками в обійсті графа Лянцкоронського.

В 1927 році пані Текля одружилася та проживала з чоловіком у Бориславі. Там у подружжя народилися дві дочки - Яніна і Уршуля.

Під час репатріації з СРСР до Польщі в 1945 році Текля Юневич опинилася у місті Глівіце на півдні РП, де проживає й досі.

Після смерті чоловіка, який працював на шахті, жінка до 103 років проживала сама, не маючи проблем із виконанням різних домашніх справ. Згодом під свою опіку її взяли внуки.

«Бабуся завжди була активною, веселою, опікувалася іншими, не згадувала складних моментів з минулого. Вона любила книги, подорожі. Вона й донині перебуває у хорошій формі, хоча усе частіше згадує родинний дім у Крупському і вимагає опіки», - розповів онук 114-річної жінки Адам.

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Як зазначається, Текля Юневич пережила найстаршу дочку і зятів.

З нагоди дня народження іменинниця отримала привітання від представників польської державної та місцевої влади.

Повідомляється, що Текля Юневич є найстаршою в історії полькою, вік якої підтверджено документально.

Фото: eska.pl