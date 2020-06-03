Електронну бібліотеку світової україніки «Diasporiana» врятували від закриття

Українці світу відгукнулися на заклик про допомогу врятувати електронну бібліотеку «Diasporiana» від закриття, зібравши 30 тис. грн за кілька годин.

Про це повідомляє портал «Стожари».

«Українці з різних куточків світу відгукнулися на допис у Facebook засновника проєкту «Diasporiana» Олега Богуславського про припинення існування проєкту за браком коштів. Наразі електронна бібліотека «Diasporiana» зібрала необхідні кошти для свого існування», - йдеться у повідомленні.

«Друзі! Дякую усім, хто відгукнувся! Усе ж ми Українці, і ми можемо. За 5 годин зібрали 30 000. Проєкт продовжується!», – йдеться на сторінці проєкту в Facebook.

Як зазначив Богуславський, надійшло кілька десятків пожертв від 10 до 2000 гривень. Зібрані кошти будуть використані для оплати хостінгу, закупки та оцифрування нових видань.

Про те, що одна з найбільш доступних електронних бібліотек світової україніки «Diasporiana» опинилась на межі існування жі свого сінування через брак коштів, Богуславський повідомив 1 червня на сторінці проєкту в Facebook.

Серед тих, хто закликав підтримати проєкт, була українська науковиця, публіцистка, громадська діячка, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв`язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» Ірина Ключковська.

«Проєкт, який жив виключно завдяки титанічній праці Олег Богуславський, професора, доктора наук із Запоріжжя. Опрацьовано і подаровано кожному з нас електронну бібліотеку, яка творилася у діаспорі. Сотні імен, подій, тисячі сторінок наукової літератури, публіцистики, художніх текстів. Але це лише вершина айсберга, яку треба ще відкривати і відкривати, прекрасна джерельна база для істориків, мистецтвознавців, педагогів, науковців… Але для того, щоб проєкт жив, насправді треба небагато – скромну матеріальну регулярну підтримку. Є у нас в Україні діаспорні бібліотеки, але це окремі острівці…”, - написала КЛючковська.

Як зазначається, «Diasporiana» заснована Олегом Богуславським у 2011 році та є однією з найбільших електронних бібліотек видань світової україніки, що надає відкритий доступ до близько 20 000 видань. Існує завдяки волонтерським зусиллям і пожертвам.

Фото: Укрінформ, diasporiana.org.ua, Стожари