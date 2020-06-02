«Україна в серці Парижа»: до 15-річчя заснування Української паризької школи вийшла книга

До 15-ї річниці заснування Української школи в Парижі (École Ukrainienne de Paris) при Франко-Українській асоціації вийшла друком книга «Україна в серці Парижа».

Про це повідомила засновниця та директорка школи в Парижі Олена Внуковська на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

«Сьогодні (1 червня – ред.) - День захисту дітей! Вітаю всіх, хто причетний до цього свята... Ми створили нашу школу у Франції для наших дітей... і вже наші випускники працюють в ній... Дякую всім, хто долучився до створення нашої першої книги...», - написала вона.

За словами директорки школи, книгу надрукували у Києві. Першими її побачили освітяни Дніпровського району. А на День Києва її подарували меру міста Віталію Кличку.

Як відомо, Олена Внуковська - президент Франко-української асоціації Нормандії, президент Франко-української асоціації Парижа, директор Української паризької школи, президент Асоціації культурно-освітнього центру «Замок мистецтв».

Фото: Facebook/Oléna Vnukovska