«Україна в серці Парижа»: до 15-річчя заснування Української паризької школи вийшла книга
Про це повідомила засновниця та директорка школи в Парижі Олена Внуковська на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.
«Сьогодні (1 червня – ред.) - День захисту дітей! Вітаю всіх, хто причетний до цього свята... Ми створили нашу школу у Франції для наших дітей... і вже наші випускники працюють в ній... Дякую всім, хто долучився до створення нашої першої книги...», - написала вона.
За словами директорки школи, книгу надрукували у Києві. Першими її побачили освітяни Дніпровського району. А на День Києва її подарували меру міста Віталію Кличку.
Як відомо, Олена Внуковська - президент Франко-української асоціації Нормандії, президент Франко-української асоціації Парижа, директор Української паризької школи, президент Асоціації культурно-освітнього центру «Замок мистецтв».
Фото: Facebook/Oléna Vnukovska