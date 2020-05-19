Традиційний Український фестиваль в Нью-Йорку через карантин відбувся у новому форматі

У Нью-Йорку пройшов традиційний щорічний український фестиваль, але з особливостями: через карантинні обмеження в умовах пандемії коронавірусу захід уперше відбувся онлайн.

Про це розповідається в сюжеті «Голосу Америки».

«Вже 43 роки поспіль у середині травня автомобільний рух на 7-й вулиці зупиняється, а вздовж дороги встановлюють ятки з різноманітним українським крамом та наїдками: вишиванками, борщем, варениками. Український фестиваль на 7-й вулиці триває три дні, перетворюючи цю частину Мангеттена на справжнє українське село. Цього року через карантин та коронавірус свято скасували, проте частина учасників вирішили не зраджувати традиції та провести свою частину фестивалю онлайн», - йдеться у відео.

Як зазначається, три роки поспіль волонтерська організація «Razom» в рамках фестивалю організовувала Razom Lounge – вільний простір для людей, які хочуть познайомитися та краще зрозуміти сучасну, прогресивну та постреволюційну Україну. Саме тому, попри скасування повноцінного фестивалю через карантин, Razom Lounge відбувся онлайн.

«Ми вирішили для себе, що це варто робити, варто продовжувати цю традицію. Людям зараз, можливо, самотньо і вони сумують за своїми друзями, тому можна зустрітися і побачитися через Zoom», - розповіла організаторка онлайн-фестивалю Razom Lounge Марина Приходько.

За її словами, Zoom дозволяє охопити велику територію, незважаючи на кордони.

Розповідається, що на фестиваль зареєструвалося близько 100 учасників з різних країн, зокрема, зі США, Канади, Франції, Німеччини та України. Майже 700 людей дивилися стрім онлайн-заходу в Facebook.

Програма складалася з різних дикусій та виступів українських музикантів.

Як зазначається, віртуальний формат фестивалю відкрив нові можливості для організаторів. Водночас, попри успішний онлайн-захід, українці Нью-Йорка з нетерпінням чекають наступного року, коли вони зможуть повернутися до традиційного формату фестивалю, і ця типова мангеттенська вулиця знову перетвориться на український вулик.

Як розповідається в сюжеті, Український фестиваль на 7-й вулиці для Нью-Йорка – явище досить унікальне. Влада міста вже давно забороняє перекривати вулиці заради заходів, проте для українців вже не перший рік традиційно робить виняток, дозволяючи на три дні закрити 7-му вулицю.

Це тому, що фестиваль знаковий не лише для української громади Нью-Йорка, а й для усіх українців США та Канади. Щороку на нього з’їжджається кілька десятків тисяч учасників, у тому числі й з України.

Фото: YouTube

Відео: Голос Америки